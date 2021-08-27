Выходные на Кубани будут жаркими и без дождей

По данным сервиса «Яндекс.Погода» 27 августа в Краснодаре воздух прогреется до 31 °С. Днем в краевой столице будет облачно, без осадков.

В субботу, 28 августа, в Краснодаре будет солнечно и легкий ветер с порывами до 2,9 м/с, столбик термометра поднимется до 32 °С В воскресенье воздух прогреется до 34 °С.