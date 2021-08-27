Выходные на Кубани будут жаркими и без дождей
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 27-29 августа
По данным сервиса «Яндекс.Погода» 27 августа в Краснодаре воздух прогреется до 31 °С. Днем в краевой столице будет облачно, без осадков.
В субботу, 28 августа, в Краснодаре будет солнечно и легкий ветер с порывами до 2,9 м/с, столбик термометра поднимется до 32 °С В воскресенье воздух прогреется до 34 °С.
По данным краснодарского гидрометцентра, 27 августа в крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 29-34 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. В Туапсинском районе ночью местами слабый дождь. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы ночью до 14 м/с. Температура воздуха ночь днем 27-32 °С.
В субботу, 28 августа, на Кубани преимущественно без осадком. Воздух прогреется до 30-35 °С. 29 августа в крае осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 32-37 °С.
На Азовском побережье 28-29 августа будет 28-33 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, 29.08 порывы до 19 м/с. Температура воздуха днем 29-36 °С.