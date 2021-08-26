На трассе Новороссийск — Керчь автобус с 55 пассажирами столкнулся с КамАЗом

Днем 26 августа на трассе Новороссийск — Керчь в ДТП попал автобус с 55 пассажирами. Пять человек доставили в больницу

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 26 августа около 15:44 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 39-летний водитель туристического автобуса «МАН», совершая поворот налево в запрещенном месте, столкнулся с КамАЗом.

На момент ДТП в автобусе находились 55 человек, четверо из них — несовершеннолетние. Пять человек доставили в больницу. В краевой прокуратуре уточнили, что у одной пострадавшей, возможно, перелом ноги.

В краевом ГИБДД добавили, что люди направлялись из Крыма в Курск.