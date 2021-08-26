В Темрюке погоня за водителем закончилась столкновением с поездом
25 августа в Темрюке погоня сотрудников полиции за 21-летним нарушителем закончилась на железной дороге
Вечером 25 августа сотрудники госавтоинспекции заметили 21-летнего водителя на автомобиле ВАЗ, который грубо нарушал правила дорожного движения. Он игнорировал требования остановиться и решил скрыться от полицейских на большой скорости. Началась погоня.
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Патрульная машина преградила путь перед железной дорогой, но водитель врезался в автомобиль. В результате обе машины отбросило на пути, а столкновением задело регулировщика. Он упал на рельсы и потерял сознание. Инспектору ДПС и очевидцу удалось отнести пострадавшего в безопасное место.
В это время по железной дороге двигался локомотив — он наехал на оба автомобиля. После этого полицейские достали водителя из ВАЗ.
Сейчас в Центральной районной больнице Темрюка находится 21-летний водитель, госавтоинспектор, находившийся в машине, и регулировщик.
Медицинская экспертиза обнаружила в крови нарушителя алкоголь. Также полицейские установили, что водитель лишен прав управления. В его отношении составили протоколы по ч.2,4 с. 12.15 (Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения и выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения) и ч.2 с. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).
Также в отношении 21-летнего водителя могут возбудить уголовное дело по с. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).