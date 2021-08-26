В Темрюке погоня за водителем закончилась столкновением с поездом

25 августа в Темрюке погоня сотрудников полиции за 21-летним нарушителем закончилась на железной дороге

Вечером 25 августа сотрудники госавтоинспекции заметили 21-летнего водителя на автомобиле ВАЗ, который грубо нарушал правила дорожного движения. Он игнорировал требования остановиться и решил скрыться от полицейских на большой скорости. Началась погоня.

Патрульная машина преградила путь перед железной дорогой, но водитель врезался в автомобиль. В результате обе машины отбросило на пути, а столкновением задело регулировщика. Он упал на рельсы и потерял сознание. Инспектору ДПС и очевидцу удалось отнести пострадавшего в безопасное место.

В это время по железной дороге двигался локомотив — он наехал на оба автомобиля. После этого полицейские достали водителя из ВАЗ.

Сейчас в Центральной районной больнице Темрюка находится 21-летний водитель, госавтоинспектор, находившийся в машине, и регулировщик.