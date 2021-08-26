Курятник с петухами, голубями и кроликами появился во дворе краснодарской многоэтажки. Жители недовольны
Жители Фестивального микрорайона Краснодара пожаловались на курятник по дворе. Рассказываем эту историю
В редакцию Юга.ру поступило письмо от читательницы, проживающей на улице Атарбекова, 30. Женщина рассказала, что во дворе пятиэтажного дома домком Алексей Левин разместил кур и петухов в бывшей голубятне. Некоторые жильцы направляли обращения в администрацию города через сервис «Госуслуги», но так и не получили ответ.
Журналист Юга.ру связался с читательницей, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что курятник находится на углу двора в сооружении бывшей голубятни. Его починили и завезли туда разных животных: куриц, перепелок и кроликов.
Курятником серьезно занимаются: там есть освещение, а петухам установили специальные аппараты, которые подавляют голосовые связки. Но это не помогает, — жильцов все еще будят крики птиц. Кроме того, из-за курятника во дворе стоит неприятный запах.
«Дом поделился на безразличных, на сочувствующих (в основном, это пенсионеры) и на тех, на кто на все это смотрит и тихо шизеет», — отметила читательница.
Жильцы пытались выяснить, кому принадлежит курятник. Домком уходил от ответа и говорил, что птицами занимаются какие-то посторонние люди.
«Он не хочет решать эту проблему. Домовых собраний у нас не проводили в течение четырех лет. Каждый раз, когда мы хотели переизбрать этого человека, ничего не получалось», — пожаловалась женщина.
Журналист Юга.ру пообщалась с Алексеем Левиным. Он рассказал, что курятником довольны все жильцы, взрослым и детям нравится живой уголок. Однако мужчина признал, что крики птиц по утрам могут кого-то раздражать.
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«Ко мне обратился человек, который любит голубей и животных. Сказал, что голубятня стояла бесхозная и предложил реконструкцию. Он вложил личные средства, вывез мусор, привел все в порядок, начал выращивать голубей. Потом появились кролики и курочки», — прокомментировал домком.
Алексей сказал, что животными занимается некий Евгений, которому помогли в администрации с документами на курятник. По словам домкома, наличие животных во дворе вписывается во все нормы.
Мужчина обещал поговорить с Евгением, чтобы журналист могла обратиться к нему за комментарием, но владелец курятника так и не вышел на связь.
«Я люблю этот дом и двор. Дети ходят смотрят на животных. Да, площадку надо привести в надлежащий вид. А недоброжелатели лучше бы помогли, а не ставили палки в колеса», — подытожил Алексей.
Журналист обратилась в мэрию Краснодара, чтобы разобраться, можно содержать курятник во дворе многоэтажки или нет. Там посоветовали запросить комментарий в управлении Роспотребнадзора.
В свою очередь пресс-служба ведомства сообщила, что земельный участок предназначен только для многоквартирного дома, а не для объекта сельхозназначения. В Роспотребнадзоре рекомендовали жильцам обратиться в суд на владельца курятника и в кадастровую палату за нецелевое использование земли.