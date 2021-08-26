Жители Фестивального микрорайона Краснодара пожаловались на курятник по дворе. Рассказываем эту историю

В редакцию Юга.ру поступило письмо от читательницы, проживающей на улице Атарбекова, 30. Женщина рассказала, что во дворе пятиэтажного дома домком Алексей Левин разместил кур и петухов в бывшей голубятне. Некоторые жильцы направляли обращения в администрацию города через сервис «Госуслуги», но так и не получили ответ. Журналист Юга.ру связался с читательницей, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что курятник находится на углу двора в сооружении бывшей голубятни. Его починили и завезли туда разных животных: куриц, перепелок и кроликов. Курятником серьезно занимаются: там есть освещение, а петухам установили специальные аппараты, которые подавляют голосовые связки. Но это не помогает, — жильцов все еще будят крики птиц. Кроме того, из-за курятника во дворе стоит неприятный запах. «Дом поделился на безразличных, на сочувствующих (в основном, это пенсионеры) и на тех, на кто на все это смотрит и тихо шизеет», — отметила читательница.

Жильцы пытались выяснить, кому принадлежит курятник. Домком уходил от ответа и говорил, что птицами занимаются какие-то посторонние люди. «Он не хочет решать эту проблему. Домовых собраний у нас не проводили в течение четырех лет. Каждый раз, когда мы хотели переизбрать этого человека, ничего не получалось», — пожаловалась женщина. Журналист Юга.ру пообщалась с Алексеем Левиным. Он рассказал, что курятником довольны все жильцы, взрослым и детям нравится живой уголок. Однако мужчина признал, что крики птиц по утрам могут кого-то раздражать.