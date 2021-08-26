Краснодарцы выступили против новой дороги в ФМР, которой нет в генплане

В апреле в Фестивальном микрорайоне Краснодара начался капитальный ремонт в районе улиц Константина Образцова и Тургенева. Работы включают в себя и строительство новой дороги, но местные жители выступают категорически против этого проекта.

25 августа власти провели встречу на территории домов по улице Тургенева, где проходит новый участок дороги — это будет выезд из Солнечного микрорайона на магистральную улицу Тургенева.

На встрече также побывала журналист 93.ru и рассказала, в чем дело.

Жители выступают против дороги, потому что ее не должно быть на этом участке улицы — дороги нет в генплане Краснодара. Жильцы переживают, что на участке тесно расположены три дома, образуя замкнутый двор. Значит, в этом месте будут пробки, а выхлопные газы будут скапливаться между домами на детской площадке.

«Улица Тургенева — одна из главных магистралей Краснодара, а значит светофор нельзя будет настроить так, чтобы по новой дороге люди быстро выезжали, пока Тургенева стоит. Будет наоборот — Тургенева будет ехать несколько минут, пока все в нашем дворе будут стоять на светофоре и пускать выхлопные газы во двор», — рассказал местный житель журналисту.

Жильцы дома Тургенева, 181 рассказывают, что строители подошли слишком близко — в крайнем подъезде в некоторых квартирах пошли трещины на стенах. Местная жительница рассказала журналисту 93.ru, что от стройки у нее дрожит мебель в квартире.

При этом местные жители не против разгрузки ФМР и согласны на новую дорогу, но в другом месте — на улице Коржнева, как в генплане.