Краснодарцы выступили против новой дороги в ФМР, которой нет в генплане
В мэрии пообещали провести озеленение вдоль дороги и высадить кусты
В апреле в Фестивальном микрорайоне Краснодара начался капитальный ремонт в районе улиц Константина Образцова и Тургенева. Работы включают в себя и строительство новой дороги, но местные жители выступают категорически против этого проекта.
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25 августа власти провели встречу на территории домов по улице Тургенева, где проходит новый участок дороги — это будет выезд из Солнечного микрорайона на магистральную улицу Тургенева.
На встрече также побывала журналист 93.ru и рассказала, в чем дело.
Жители выступают против дороги, потому что ее не должно быть на этом участке улицы — дороги нет в генплане Краснодара. Жильцы переживают, что на участке тесно расположены три дома, образуя замкнутый двор. Значит, в этом месте будут пробки, а выхлопные газы будут скапливаться между домами на детской площадке.
«Улица Тургенева — одна из главных магистралей Краснодара, а значит светофор нельзя будет настроить так, чтобы по новой дороге люди быстро выезжали, пока Тургенева стоит. Будет наоборот — Тургенева будет ехать несколько минут, пока все в нашем дворе будут стоять на светофоре и пускать выхлопные газы во двор», — рассказал местный житель журналисту.
Жильцы дома Тургенева, 181 рассказывают, что строители подошли слишком близко — в крайнем подъезде в некоторых квартирах пошли трещины на стенах. Местная жительница рассказала журналисту 93.ru, что от стройки у нее дрожит мебель в квартире.
При этом местные жители не против разгрузки ФМР и согласны на новую дорогу, но в другом месте — на улице Коржнева, как в генплане.
Во время встречи с представителями власти жильцы рассказали о своих проблемах, но чиновники решили обсудить озеленение на месте строения дороги. В пресс-службе мэрии заявили, что директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков пообещал рассмотреть замечания жителей по поводу новой дороги. Но на встрече с жильцами обсуждали только озеленение.
26 августа Юга.ру связались с Мариной Репещук, руководителем общественного движения «Транспортная инициатива». Она подтвердила, что по генплану этой дороги действительно нет. Но проект дороги могли выполнить еще до принятия генерального плана.
Репещук сказала, что понимает беспокойства жителей и поэтому администрация старается найти компромисс. На проезжей части высадят высокие кусты, чтобы те приняли на себя удар выхлопов и защитили от загрязнения. Также сделают бетонные укрепления стен.
Также руководитель общественного движения отметила, что ФМР проблемы с пробками из-за отсутствия трамвайной ветки. Если бы на микрорайон пустили трамваи, то улицы бы разгрузились. «Транспортная инициатива» работает над проектом трамвайной линии на ФМР — если его одобрят, то жильцам домов по Тургенева не придется переживать из-за новой дороги.