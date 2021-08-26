Конец августа на Кубани будет жарким

По данным синоптиков, жителей и гостей Краснодарского края ожидают жаркие и солнечные выходные, а температура всю неделю будет повышаться.

26 августа в Краснодаре сохранится переменная облачность без осадков. Порывы ветра днем могут достигать 14 м/c. Температура днем составит 31°С, ночью — 20°С.

В крае также переменная облачность, но утром и днем местами возможны кратковременные дожди и гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 32°С, а ночью могут опуститься до 16°С. В Туапсинском районе возможен слабый дождь.

В ближайшие двое суток погода сохранится, но температура станет нарастать. Осадки также не ожидаются.

«Погода в последние летние выходные на Кубани будет определяться выносом сухой и теплой воздушной массы с юга, благодаря которой ожидается солнечная и даже жаркая погода», — сообщили в гидрометцентре.

На выходных температура днем поднимется до 35°С, а ночью упадет до 17-22°С.