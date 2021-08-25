Кубанская спортсменка Ирина Арестова принесла победу российской команде на Паралимпиаде в Токио

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Спортсменка из Усть-Лабинска Ирина Арестова забила три мяча в первой игре по голболу 25 августа на Паралимпиаде в Токио

С 24 августа по 5 сентября в Токио проходят  Паралимпийские игры. Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают под флагом Паралимпийского комитета России. 

Кубань на Паралимпиаде представляют 11 спортсменов: Анна Поддубская из Новороссийска — тхэквондо ВТФ-ПОДА, Ирина Арестова из Усть-Лабинска — голбол, Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко из Новороссийска — стрельба из лука, Диана Цыплина из Мостовского района — бочча, Артур Юсупов из Краснодара — фехтование, Сергей Ночевной из Краснодара — пулевая стрельба, Елена Орлова из Приморско-Ахтарского района и Наталия Чебакова из Белореченского района — легкая атлетика, Павел Громов из Краснодара — гребля на байдарках и каноэ, Анастасия Шевченко из Анапы  — плавание.

В первом матче по голболу 25 августа команда России обыграла Канаду со счетом 5:1. Три мяча забила кубанская спортсменка Ирина Арестова.

Следующий матч пройдёт 26 августа. Россиянки будут играть со сборной Китая.

Паралимпиада Паралимпийский комитет России

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Кубанская спортсменка Ирина Арестова принесла победу российской команде на Паралимпиаде в Токио
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