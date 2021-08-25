На пляжах Анапы запретили купаться

Напомним, 17 августа жители Анапы обратили внимание на загрязнение речки Анапка, впадающей в Черное море. Власти заявили, что река помутнела из-за взвеси черного ила. Но Роспотребнадзор все же взял пробы морской воды в зонах купания для анализа.

24 августа пресс-служба Анапы сообщила о результатах проверки. Пробы показали, что микробиологические показатели в образцах не соответствуют нормам. Поэтому запрещено купание на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение», рядом с детским оздоровительным лагерем «ОКА». Запрет также распространяется на территории, где реки Сукко и Анапка впадают в море.