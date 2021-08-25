На пляжах Анапы запретили купаться

Краснодарский край

Распечатать

24 августа проверка Роспотребнадзора показала, что показатели воды в море Анапы не соответствуют нормам

Напомним, 17 августа жители Анапы обратили внимание на загрязнение речки Анапка, впадающей в Черное море. Власти заявили, что река помутнела из-за взвеси черного ила. Но Роспотребнадзор все же взял пробы морской воды в зонах купания для анализа. 

24 августа пресс-служба Анапы сообщила о результатах проверки. Пробы показали, что микробиологические показатели в образцах не соответствуют нормам. Поэтому запрещено купание на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение», рядом с детским оздоровительным лагерем «ОКА». Запрет также распространяется на территории, где реки Сукко и Анапка впадают в море. 

Анапа Черное море Экология

Новости

На пляжах Анапы запретили купаться
В горах Кавказского заповедника спасли двух туристов из Краснодара
Ночью два пригородных посёлка под Краснодаром остались без воды
Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем
Краснодарский ресторанный комплекс «Фудмаркет» заработал после долгого перерыва
Медузы заполонили побережье Тамани

Лента новостей

Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем
Вчера, 22:01
Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем
Звезды сошлись
Вчера, 17:47
Звезды сошлись
«Пятёрочка» дарит игрушки по мотивам популярной игры
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Вчера, 14:37 Партнерский
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Кратко об экзотическом соусе

Реклама на портале