Ночью два пригородных посёлка под Краснодаром остались без воды

Вечером 24 августа из-за аварии отключили водоснабжение в микрорайоне Молодежном и посёлке Витаминкомбинат

24 августа в 22:00 на трубопроводе в районе улицы 2-я Целиноградская произошла утечка холодной воды. На место направили бригаду «Коммунальная энергосервисная компания», которая обслуживает эти сети.

Из-за аварии без холодной воды остались примерно 25 тыс. жителей Молодежного и Витаминкомбината.

Ночью ремонтные работы на трубопроводе на улице 2-я Целиноградская завершили. Водоснабжение в посёлках возобновили в 01:44, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, вечером 23 августа в Краснодаре на улице Вавилова произошла авария на подземном трубопроводе. Без воды остались четыре многоэтажки и детский сад.