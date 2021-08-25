Ночью два пригородных посёлка под Краснодаром остались без воды

Краснодарский край

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Вечером 24 августа из-за аварии отключили водоснабжение в микрорайоне Молодежном и посёлке Витаминкомбинат

24 августа в 22:00 на трубопроводе в районе улицы 2-я Целиноградская произошла утечка холодной воды. На место направили бригаду «Коммунальная энергосервисная компания», которая обслуживает эти сети. 

Из-за аварии без холодной воды остались примерно 25 тыс. жителей Молодежного и Витаминкомбината. 

Ночью ремонтные работы на трубопроводе на улице 2-я Целиноградская завершили. Водоснабжение в посёлках возобновили в 01:44, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Напомним, вечером 23 августа в Краснодаре на улице Вавилова произошла авария на подземном трубопроводе. Без воды остались четыре многоэтажки и детский сад.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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