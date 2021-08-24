В Краснодаре из люка на проезжей части бил пенный гейзер

Краснодарский край

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Вечером 23 августа в Краснодаре очевидцы засняли, как из люка залило пеной проезжую часть

Вечером 23 августа в паблике во «ВКонтакте» «ЧП Краснодар | Новости» написали, что из канализации на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко льется пена, и опубликовали видео. На кадрах ролика видно, как пена вылетает из люка и растекается по проезжей части.

Причина появления пены неизвестна. В соцсетях предположили, что кто-то из автомойки неподалеку мог слить в канализацию баллон пены.

Портал Юга.ру попытался выяснить причину случившегося и 24 августа связался с городским водоканалом. Там ответили, что заявки по этому адресу не поступало и информации о происшествии у них нет.

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В Краснодаре из люка на проезжей части бил пенный гейзер
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