На Кубани пройдут кратковременные дожди

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем 24 августа будет облачно с прояснениями и потеплеет до 29 ℃. Ночью немного похолодает — столбик термометра опустится до 22 ℃.

В краснодарском гидрометцентре сообщили, что по краю пройдут кратковременные дожди и гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 27-32 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 12-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до 26-31 ℃.