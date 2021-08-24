На Кубани пройдут кратковременные дожди

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики представили прогноз погоды на 24 августа

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем 24 августа будет облачно с прояснениями и потеплеет до 29 ℃. Ночью немного похолодает — столбик термометра опустится до 22 ℃.

В краснодарском гидрометцентре сообщили, что по краю пройдут кратковременные дожди и гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 27-32 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 12-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до 26-31 ℃.

Погода

Новости

На Кубани пройдут кратковременные дожди
Кумпилов рассказал о ходе строительстве трассы в обход Майкопа
Новороссийск атаковали зеленые гусеницы
Многодетной семье из Горячего Ключа отказались выплатить компенсацию из-за наводнения. Выплаты удалось получить только после суда
В Новороссийске генплан города приняли без согласования с краем
В Сочи двум 16-летним подросткам дали четыре года колонии за изнасилование туристки

Лента новостей

«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Вчера, 16:08
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Бразильцы наизнанку: колонка футбольного критика Артура Каратая
Жители Анапы провели без света 10 дней
Вчера, 17:16
Жители Анапы провели без света 10 дней
В Кропоткине затопило 62 придомовые территории
Вчера, 13:51
В Кропоткине затопило 62 придомовые территории

Реклама на портале