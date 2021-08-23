Педагоги, врачи и соцработники Кубани получат по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке

Краснодарский край

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О запуске новой региональной меры поддержки губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал 23 августа

С 2022 года соцработники, педагоги и врачи Кубани, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере одного миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Субсидия предназначена для тех, кто прожил в Краснодарском крае более 10 лет и готов работать по профессии в течение следующих пяти лет в регионе.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в следующем году выплату получат 900 специалистов, из которых 300 — педагоги.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что в крае 8 тыс. молодых учителей и региональная поддержка станет для них стимулом трудиться в профессиональной сфере.

В краевой администрации уточнили, что на сегодняшний день в школах края работает 34 тыс. педагогов, из них более 23% — до 35 лет.

Вениамин Кондратьев Социальные программы

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Педагоги, врачи и соцработники Кубани получат по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке
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