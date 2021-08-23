Педагоги, врачи и соцработники Кубани получат по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке

С 2022 года соцработники, педагоги и врачи Кубани, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере одного миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Субсидия предназначена для тех, кто прожил в Краснодарском крае более 10 лет и готов работать по профессии в течение следующих пяти лет в регионе.