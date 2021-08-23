В Анапе отменили концерт «Пошлой Молли». Накануне солиста группы задержали

Краснодарский край

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В Анапе 22 августа не состоялся концерт группы «Пошлая Молли». Причину отмены музыканты не назвали

Напомним, 21 августа украинская синти-панк-группа «Пошлая Молли» выступила в геленджикском «Олимпе». Музыканты впервые приехали на курорт в поддержку альбома Paycheck.

После концерта солиста группы Кирилла Бледного на полицейской машине доставили в больницу. В соцсетях писали, что его полуголым привезли на медосвидетельствование, а после доставили в отделение полиции.

Позже адвокат музыканта рассказал, что парню грозило до 15 суток ареста за малое административное правонарушение. Но арест заменили на штраф в размере 1 тыс. рублей.

22 августа у группы был запланирован концерт на площадке «Летней эстрады» в Анапе. Вечером того дня музыканты сообщили в телеграм-канале группы, что концерта не будет.

«Мы уже в Анапе, но концерта, к сожалению, не будет. Нам очень жаль, что так получилось», — написали артисты.

Причина отмены остается неизвестной. Сами музыканты о ней ничего не сообщили. Информации о переносе концерта тоже нет.

Анапа Концерты

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