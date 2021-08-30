Краснодарский край вышел в финал «Баттла регионов» по развитию интернет-карт
Победитель «Баттла регионов» от Petal Maps получит планшет Huawei
Разработчики сервиса карт Petal Maps привлекают пользователей к созданию и обновлению карт. Среди пользователей, которые дополнят карты своих городов до 2 сентября, Huawei разыграет планшет.
Petal Maps презентовала компания Huawei в октябре 2020 года. Сервис содержит карты 144 стран на 79 языках. Petal Maps в России умеет искать места на карте, строить пешеходные, автомобильные маршруты и маршруты на общественном транспорте, показывать пробки. У приложения есть дневная и ночная версия, режим просмотра 2D и 3D.
Разработчики Petal Maps уверены, что качественный локальный контент нельзя получить без участия местных жителей, поэтому любой пользователь сервиса может обновить информацию и добавить новые точки на карту. Российские пользователи вносят сотни изменений в день.
Чтобы улучшить навигацию в регионах России, компания запустила «Баттл регионов». Жителям Краснодарского края, Татарстана, Ростовской и Нижегородской областей предложили улучшить карты своих городов: отметить любимые парки, кафе и бары.
На первом этапе конкурса пользователи добавили и отредактировали несколько тысяч объектов на карте. В финал вышли Краснодарский край и Нижегородская область, жители этих регионов особенно активно дополняли карты. Доля правок от краснодарцев составила 36% от общего числа конкурсных исправлений, доля нижегородцев — 24%. Теперь они поборются за главный приз конкурса — победитель получит планшет HUAWEI MatePad T 10s LTE.
«Участники конкурса вносят непосредственный вклад в улучшение опыта использования карт для многих тысяч людей по всей России», — подчеркнули авторы сервиса.
Карты Petal Maps работают на любых устройствах с системой Android, присоединиться ко второму этапу конкурса может житель любого из городов-финалистов до 2 сентября. Для участия достаточно внести хотя бы одну точку на карту своего города или региона. Чем больше отметок поставит пользователь, тем выше шанс на выигрыш.