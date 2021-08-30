Краснодарский край вышел в финал «Баттла регионов» по развитию интернет-карт

Разработчики сервиса карт Petal Maps привлекают пользователей к созданию и обновлению карт. Среди пользователей, которые дополнят карты своих городов до 2 сентября, Huawei разыграет планшет.

Petal Maps презентовала компания Huawei в октябре 2020 года. Сервис содержит карты 144 стран на 79 языках. Petal Maps в России умеет искать места на карте, строить пешеходные, автомобильные маршруты и маршруты на общественном транспорте, показывать пробки. У приложения есть дневная и ночная версия, режим просмотра 2D и 3D.

Разработчики Petal Maps уверены, что качественный локальный контент нельзя получить без участия местных жителей, поэтому любой пользователь сервиса может обновить информацию и добавить новые точки на карту. Российские пользователи вносят сотни изменений в день.

Чтобы улучшить навигацию в регионах России, компания запустила «Баттл регионов». Жителям Краснодарского края, Татарстана, Ростовской и Нижегородской областей предложили улучшить карты своих городов: отметить любимые парки, кафе и бары.