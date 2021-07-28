«Ростелеком» запустил на Юге сервис по мониторингу сбора и вывоза мусора

Партнерский Краснодарский край

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Система построена на основе нейросети, обеспечивает контроль сбора и вывоза мусора, а также следит за состоянием и эффективностью использования самих площадок

Компания «Ростелеком» запустила на Юге России сервис «Мониторинг ТКО». Это камеры наблюдения на мусорных площадках, которые с помощью нейросетей выявляют нарушения и передают информацию на монитор диспетчеру. Сервис может проверять наполняемость контейнеров и график вывоза, фиксировать некорректное складирование отходов, записывая видео конкретных нарушителей и номера их транспортных средств.

«Забота об экологии является важной составляющей систем умных городов и цифровых регионов. Тем более, что для нашей компании — это приоритетное направление деятельности, которое мы активно развиваем. Наши решения позволяют полностью автоматизировать работу как региональных операторов по утилизации отходов, так и управляющих компаний. При этом они построены на облачных технологиях и не требуют существенных капитальных вложений», — отметил вице-президент, директор южного макрорегиона «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Пилотные проекты уже работают в некоторых городах. Один из них — Зверево в Ростовской области. Установленные на мусорных площадках IP-камеры распознают с помощью заданных параметров работу коммунальщиков и направляют фото- и видеоотчеты о вывозе мусора в технические службы города.

«По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценили ее работу и увидели значительный экономический эффект, а также качественное повышение уровня сервиса на территориях. Уверен, что такое решение поможет управляющим компаниям и муниципалитетам навести порядок на мусорных площадках», — отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.

Пользователям сервиса через личный кабинет доступна информация и статус по каждой из подключенных к системе площадок. Алгоритм формирует статистику нарушений за любой обозначенный период времени, а точную видеофиксацию произошедших инцидентов можно передать в региональные правоохранительные органы для поиска и наказания нарушителей.

В конце прошлого года «Ростелеком» приобрел лидирующего в России разработчика и интегратора информационных систем в сфере обращения с отходами и экологией — компанию «Большая тройка», продукты которой используют 60 регионов России. Наработки этой компании, а также собственные решения «Ростелекома» в области видеоаналитики и видеонаблюдения легли в основу сервиса «Мониторинг ТКО».

Получить подробную информацию об этом и других решениях «Ростелекома» для государственных организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 (800) 200-3000.

Благоустройство Мусор Ростелеком

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