Туда, где еще не были: DiDi запустил путеводитель по необычной России
Блогеры исследуют неочевидные маршруты путешествий и составляют «DiDi-Путеводитель». Первый город — Майкоп
Идея проекта — привлечь внимание широкой аудитории к небольшим российским городам. Они не внесены в туристические путеводители как места, обязательные к посещению, про них почти никто не знает. DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, помогает городам рассказать о новых нетривиальных маршрутах и развить свой туристический потенциал.
Летом в рамках проекта популярные Instagram-блогеры — Александр Мазуров, Сергей Замкадный, Анастасия Морозова, Валерия Подковырова — посетят 13 городов, в которых работает DiDi. Это Белгород, Иваново, Йошкар-Ола, Калуга, Киров, Кострома, Майкоп, Новороссийск, Саратов, Смоленск, Старый Оскол, Тамбов и Тюмень. Участники проекта сами или с помощью подписчиков выберут интересные места и расскажут о них в своих блогах.
Блогеры составят собственный рейтинг мест в каждом из городов. Туда войдут:
- достопримечательности (архитектура, знаковые исторические места, природные памятники);
- современные точки притяжения (музеи и музейно-выставочные комплексы, городские пространства — парки, зоны для прогулок, арт-кластеры, локации для инстаграмных фото);
- городские особенности (продукты, популярные в регионе; природные материалы, которыми богат регион);
- гастрономические места (рестораны с интересной концепцией, необычными блюдами).
Сергей Замкадный уже начал: он посетил Майкоп и поделился отзывом с местами, ценами и впечатлениями.
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«Сегодня заказать такси через наше приложение могут жители уже 36 российских городов. Большинство из них — региональные центры с населением до миллиона человек, но с богатым историческим и культурным наследием, которые заслуживают самого пристального внимания. Мы хотим рассказать широкой аудитории о тех местах и событиях, которыми гордятся эти города и которые точно понравятся гостям. DiDi не только поможет спланировать путешествие, но и обеспечит комфортные и доступные поездки в этих городах», — отмечает PR-директор DiDi в России Ирина Гущина.
Итоги проекта войдут в масштабный гид на страницах одного из популярных интернет-изданий, будут доступны в аккаунтах участников «DiDi-Путеводителя» и в официальном аккаунте DiDi. Следить за передвижениями участников проекта и составлять свой маршрут для путешествий этим летом можно по хештегу #DiDiПутеводитель.