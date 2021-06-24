Туда, где еще не были: DiDi запустил путеводитель по необычной России

Идея проекта — привлечь внимание широкой аудитории к небольшим российским городам. Они не внесены в туристические путеводители как места, обязательные к посещению, про них почти никто не знает. DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, помогает городам рассказать о новых нетривиальных маршрутах и развить свой туристический потенциал.

Летом в рамках проекта популярные Instagram-блогеры — Александр Мазуров, Сергей Замкадный, Анастасия Морозова, Валерия Подковырова — посетят 13 городов, в которых работает DiDi. Это Белгород, Иваново, Йошкар-Ола, Калуга, Киров, Кострома, Майкоп, Новороссийск, Саратов, Смоленск, Старый Оскол, Тамбов и Тюмень. Участники проекта сами или с помощью подписчиков выберут интересные места и расскажут о них в своих блогах.