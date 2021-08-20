20 августа кубанский минздрав рассказал порталу Юга.ру подробности о перепрофилировании в Краснодаре психиатрической больницы в ковидный госпиталь

Напомним, 30 июля стало известно, что в психиатрической больнице № 7 Краснодара откроют ковидный госпиталь . Учреждение рассчитано на 1 тыс. 25 мест и находится в поселке Российском на улице 16-й Полевой Участок, 11. Также появилась информация, что всех пациентов психбольницы выписали в срочном порядке.

То, что больницу переоборудуют в ковидный госпиталь, порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе краевого минздрава и в самой лечебнице, однако подробности не уточнили. Редакция направила запрос в министерство, чтобы уточнить детали.

20 августа в ведомстве сообщили, что госпиталь развернули в учреждении 27 июля. Для лечения пациентов с психиатрическими расстройствами, которые болеют коронавирусом или есть подозрение о наличии у них такой инфекции, подготовили 500 коек.

Из психбольницы выписали пациентов только по медпоказаниям, а остальных отправили долечиваться в другие учреждения психиатрического профиля, подчеркнули в минздраве.

Необходимость создания отдельного ковид-госпиталя для пациентов с психическими расстройствами в ведомстве объяснили сложившейся эпидемиологической ситуацией.