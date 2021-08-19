В районе Анапы закрыли федеральную трассу из-за затопления

Краснодарский край

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19 августа из-за дождей снова закрыли участок трассы Новороссийск — Керчь

Напомним, трассу А-290 Новороссийск — Керчь закрывали из-за затопления 13 августа. Восстановили движение там вечером 14 августа, а 16 августа закрыли еще раз.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» 19 августа сообщили, что из-за затопления прилегающего участка временно закрыли участок 65 км + 65 км 200 м. федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Также движение временно ограничили в Анапе, уточнили в ГИБДД Кубани.

В администрации Анапы добавили, что в поселке Виноградном за ночь выпала месячная норма осадков и в районе улицы Таманской, 5 перекрыли дорогу из-за размытия полотна.

Пока МЧС откачивают воду из канав для того, чтобы не затопило проезжую часть, проезд организован через поселок Виноградный. Заторов на участке нет.

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