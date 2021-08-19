Весь Геленджик остался без воды из-за аварии

На ветке Троицкого группового водопровода (ТГВ), которая питает Геленджик, 19 августа произошла авария

О случившемся сообщила пресс-служба мэрии Геленджика. Там рассказали, что из‑за аварии на Троицком групповом водоводе в Крымском районе на территории Геленджика полностью прекратили подачу воды.

В краевом оперштабе уточнили, что авария произошла на участке от Новороссийска до Кабардинки. Повреждена ветка, которая снабжает Геленджик. Пока вода в город поступает самотеком.

В зоне отключения порядка 30 тыс. абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Геленджик». Когда полностью восстановится водоснабжение, неизвестно. Это зависит от сложности повреждения.