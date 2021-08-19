В Краснодаре на несуществующих площадках установили информационные табло

В Краснодаре потратили 3 млн рублей на 600 информационных щитов на площадках. Табло есть, а площадок — нет

«Уважаемые посетители! На детской площадке запрещается: пользоваться игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг, мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки, выгуливать домашних животных, использовать игровое оборудование не по назначению», — написано на табло.

Но внимание журналиста привлекли не сами таблички, а места их установки. Некоторые щиты стоят там, где площадок нет вообще или они выглядят плохо.

В пресс-службе мэрии журналисту ответили, что информационные табло установили по инициативе депутатов гордумы.

«Цель — в наглядной форме показать, как нужно эксплуатировать это оборудование, дать информацию о том, чего нельзя делать на площадках и куда обращаться в случае экстренных ситуаций. Также даны телефоны эксплуатирующих организаций — территориальных отделов «Горжилхоза», по которым можно сообщать о неисправности игрового оборудования», — уточнили в администрации.

Всего в городе планируют установить более 600 таких щитов. 360 из них уже поставили, остальные появятся до середины сентября. На эти цели власти выделили более 3 млн рублей.

На вопрос о том, почему табло появились в тех местах, где самих площадок нет, в мэрии ответили, что места их размещения согласовали со старшими по домам.