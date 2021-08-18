«По-моему, смахивает на подвал». Мама первоклассника пожаловалась на отсутствие ремонта в школе

Жительница Краснодара 17 августа показала в соцсетях в каком состоянии находятся кабинеты школы № 84. В мэрии пообещали отремонтировать все до 1 сентября

В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» 17 августа опубликовали пост жительницы Краснодара, которая показала фотографии кабинета школы № 84. На кадрах видно отвалившуюся штукатурку, пятна от протекающей воды и краску, которая осыпается со стен. «По-моему, смахивает на подвал? И такой кабинет демонстрируют за две недели до начала учебного года», — написала женщина.

Также автор поста отметила, что руководство школы переложило проблему ремонта на родителей учеников: «Такие дела, решайте. Учитель говорит родителям: это ваш дом на 4 года, здесь ваши дети будут находиться полдня. Сможете — решайте, нет — значит нет». Теперь родители решают делать им ремонт самим или требовать ремонта от школы и привлекать внимание властей.