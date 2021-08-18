«По-моему, смахивает на подвал». Мама первоклассника пожаловалась на отсутствие ремонта в школе
Жительница Краснодара 17 августа показала в соцсетях в каком состоянии находятся кабинеты школы № 84. В мэрии пообещали отремонтировать все до 1 сентября
В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» 17 августа опубликовали пост жительницы Краснодара, которая показала фотографии кабинета школы № 84. На кадрах видно отвалившуюся штукатурку, пятна от протекающей воды и краску, которая осыпается со стен.
«По-моему, смахивает на подвал? И такой кабинет демонстрируют за две недели до начала учебного года», — написала женщина.
Также автор поста отметила, что руководство школы переложило проблему ремонта на родителей учеников:
«Такие дела, решайте. Учитель говорит родителям: это ваш дом на 4 года, здесь ваши дети будут находиться полдня. Сможете — решайте, нет — значит нет».
Теперь родители решают делать им ремонт самим или требовать ремонта от школы и привлекать внимание властей.
18 августа в телеграме мэрии Краснодара ответили, что 1 сентября ученики начнут заниматься в чистых и отремонтированных классах.
«На летних каникулах в школе проводят капитальный ремонт кровли. Во время сильных дождей, когда старая крыша была разобрана, вода попала в актовый и спортивный залы, учебные классы. Подрядная организация сейчас параллельно с завершением ремонта кровли ведет текущий ремонт помещений, которые пострадали», — пояснили в мэрии.
Власти пообещали, что в школе в порядок приведут актовый и спортивный залы, выполнят текущий ремонт кабинетов — стены и потолки зачистят от подтёков, зашпаклюют и покрасят.
Ситуацию с ремонтом держит на контроле департамент образования.