«Магнит Косметик» обновил формат магазинов и теперь его ассортимент будет зависеть от географии города

В пресс-службе «Магнита» 18 августа рассказали как будут выглядеть новые магазины «Магнит Косметик»

Теперь ассортимент «Магнит Косметик» будет зависеть от расположения магазина и адаптирован под спрос покупателей географией: «Мегаполис» (с более широким ассортиментом товаров «для нее»), «Город» (сбалансированное предложение) и «Деревня» (больше товаров «для дома» и «для семьи»).

Кроме того, в новом концепте появятся «эмоциональная» и «рациональная» зоны.

В «эмоциональной» части торгового зала основной розовый цвет «Магнит Косметик» усилят бургундским, добавят светильники, большие зеркала и острова для макияжа. В «рациональной» зоне будут светло-пастельные цвета, разнообразные прожекторы и точечные светильники.