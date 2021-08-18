«Магнит Косметик» обновил формат магазинов и теперь его ассортимент будет зависеть от географии города
В пресс-службе «Магнита» 18 августа рассказали как будут выглядеть новые магазины «Магнит Косметик»
Теперь ассортимент «Магнит Косметик» будет зависеть от расположения магазина и адаптирован под спрос покупателей географией: «Мегаполис» (с более широким ассортиментом товаров «для нее»), «Город» (сбалансированное предложение) и «Деревня» (больше товаров «для дома» и «для семьи»).
Кроме того, в новом концепте появятся «эмоциональная» и «рациональная» зоны.
В «эмоциональной» части торгового зала основной розовый цвет «Магнит Косметик» усилят бургундским, добавят светильники, большие зеркала и острова для макияжа. В «рациональной» зоне будут светло-пастельные цвета, разнообразные прожекторы и точечные светильники.
Также специалисты продумали зону для мужчин — она будет выделена синим цветом. Кроме того, в дизайн добавили эко-элементы. Например, зона товаров для здоровья будет оформлена с использованием натуральной древесины.
Заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Измаилов сказал, что новая концепция направлена на то, чтобы поход в магазин был более комфортным:
«Мы хотим, чтобы покупатели не уставали от покупок, а получали удовольствие. Поэтому мы создали максимально располагающую к отдыху атмосферу — теплую и уютную. Мы планируем в Краснодаре протестировать обновленный концепт для кластеров «Мегаполис» и «Город», а для кластера «Деревня» — в станице Нововеличковская. Мы запустили уже два магазина, третий — кластер «Город» — появится до конца августа. Мы посмотрим на результаты пилотирования и примем решение о масштабировании».