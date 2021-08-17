В Адыгее заработал газопровод, благодаря которому газ получат жители отдаленных сёл

Адыгея

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17 августа в Адыгее заработал межпоселковый газопровод от хутора Екатериновский до хутора Колхозный

Напомним, ранее премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов провел заседание по газификации республики.

17 августа состоялась церемония открытия межпоселкового газопровода протяженностью 9,28 км. Это часть проекта «Эстафета газа» по газификации Адыгеи. 

Сегодня в рамках проекта газ подали в хутор Днепровский. Также дан старт подключения к природному газу хуторов Козополянский, Карцев и Колхозный. Глава Адыгеи поздравил местных жителей и отметил, что власти делали все возможное, чтобы газ как можно скорее появился в домах. 

Благодаря новой газопроводной ветке на участке хутор Екатериновский — хутор Колхозный будет газифицировано шесть отделенных сел Гиагинского района. В 153 домах муниципалитета уже сформированы все условия для подключения газа. 

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Мурат Кумпилов отметил, что газификация не закончится со строительством газопровода. Власти республики совместно с «Газпромом» планируют до конца 2022 года догазифицировать в Адыгее более 16,8 тысяч домов в 207 населенных пунктах. Жители хуторов Гиагинского района уже могут подавать заявки, в том числе через МФЦ.

До 2026 года планируется построить еще 15 межпоселковых газопроводов для газификации 17 населенных пунктов в трех районах республики, а также два газопровода-отвода, две газораспределительные станции (ГРС) и реконструировать три ГРС.

Газ Газпром Мурат Кумпилов

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