В России разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса

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Правительство России 18 августа объявило о лотерее среди вакцинированных. Победители получат по 100 тыс. рублей

Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря. Среди участников с помощью случайной выборки определят 1 тыс. человек, которые получат по 100 тыс. рублей. Денежные призы будут зачисляться только на карту «МИР».

Постановление «об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия» вакцинировавшихся от COVID-19 подписал 10 августа премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте правительства 18 августа.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Лотерею проведут на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Принять участие смогут жители России старше 18 лет.

Розыгрыш пройдет на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, также победителей оповестят через их личные кабинеты на портале госуслуг и push-уведомлениями, сообщили 18 августа в пресс-службе кабмина.

Отметим, что на момент публикации новости сайт лотереи не работал.

Вакцинация Деньги Коронавирус

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