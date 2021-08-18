В России разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса

Правительство России 18 августа объявило о лотерее среди вакцинированных. Победители получат по 100 тыс. рублей

Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря. Среди участников с помощью случайной выборки определят 1 тыс. человек, которые получат по 100 тыс. рублей. Денежные призы будут зачисляться только на карту «МИР».

Постановление «об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия» вакцинировавшихся от COVID-19 подписал 10 августа премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте правительства 18 августа.