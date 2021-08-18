В МВД Кубани 17 августа сообщили, что 26-летнему ростовчанину грозит до 5 лет колонии за кражу инвалидной коляски в Сочи

В полицию Сочи обратился местный житель с инвалидностью. Он рассказал, что оставил инвалидную коляску около продуктового магазина и на костылях пошел за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что коляска пропала.

Сотрудники полиции прибыли на место, опросили очевидцев и изучили записи камер в магазине. Они составили ориентировку на похитителя.