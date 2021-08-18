В Сочи у мужчины украли инвалидную коляску, когда он на костылях ходил в магазин
В МВД Кубани 17 августа сообщили, что 26-летнему ростовчанину грозит до 5 лет колонии за кражу инвалидной коляски в Сочи
В полицию Сочи обратился местный житель с инвалидностью. Он рассказал, что оставил инвалидную коляску около продуктового магазина и на костылях пошел за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что коляска пропала.
Сотрудники полиции прибыли на место, опросили очевидцев и изучили записи камер в магазине. Они составили ориентировку на похитителя.
В итоге полицейские задержали 26-летнего мужчину из Ростовской области. Коляска потерпевшего была у него при себе. Средство передвижения вернули владельцу.
Полиция Сочи возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.