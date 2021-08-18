В Сочи у мужчины украли инвалидную коляску, когда он на костылях ходил в магазин

Краснодарский край

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В МВД Кубани 17 августа сообщили, что 26-летнему ростовчанину грозит до 5 лет колонии за кражу инвалидной коляски в Сочи

В полицию Сочи обратился местный житель с инвалидностью. Он рассказал, что оставил инвалидную коляску около продуктового магазина и на костылях пошел за покупками. Вернувшись, он обнаружил, что коляска пропала.

Сотрудники полиции прибыли на место, опросили очевидцев и изучили записи камер в магазине. Они составили ориентировку на похитителя.

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В итоге полицейские задержали 26-летнего мужчину из Ростовской области. Коляска потерпевшего была у него при себе. Средство передвижения вернули владельцу.

Полиция Сочи возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инвалиды Кражи Полиция Сочи

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