Кубанцы могут прокатиться на черно-зеленом трамвае, который раскрасили за свой счет болельщики ФК «Краснодар»

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 августа вышел на линию трамвай, оформленный болельщиками «быков». Планируется, что он прослужит два-три года

Напомним, группа болельщиков ФК «Краснодар» завершила работу над трамваем 3 августа — его раскрасили в зелено-черных цветах команды, изобразили быка и сделали надпись «Наш город. Наша команда». 

Накануне в инстаграме КТТУ сообщили, что трамвай вышел на маршрут. На запуске трамвая присутствовал и символ команды — бык. Он прокатился в вагоне и побывал в роли кондуктора. 

18 августа Юга.ру связались с Дмитрием Давыдовым, представителем клуба болельщиков ФК «Краснодар». Он рассказал, что идея возникла еще в январе этого года. Болельщики связались с КТТУ и предложили оформить городской транспорт в цветах команды. В трамвайно-троллейбусном управлении поддержали фанатов и подобрали подходящий для этого трамвай. 

«Весь проект выполнен за счет средств болельщиков. Реализовывали его тоже фанаты. Еще нам помог профессиональный дизайнер из Ставропольского края. Все немного затянулось — пока деньги собрали, пока закупились. В итоге проектом занялись в конце июля и нарисовали все за три дня. Потом ждали, когда трамвай приведут в порядок и выпустят», — сказал Дмитрий. 

Давыдов также рассказал, что трамвай в зелено-черных цветах будет ходить по городу два-три года. После этого его могут списать. Но если транспорт не спишут, то болельщики планируют обновить краску. Трамвай «быков» будет ходить по маршруту № 5 (бортовой номер 565).

Болельщики Краснодар КТТУ Трамвай ФК «Краснодар» Футбол

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