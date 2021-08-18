Кубанцы могут прокатиться на черно-зеленом трамвае, который раскрасили за свой счет болельщики ФК «Краснодар»

В Краснодаре 17 августа вышел на линию трамвай, оформленный болельщиками «быков». Планируется, что он прослужит два-три года

Напомним, группа болельщиков ФК «Краснодар» завершила работу над трамваем 3 августа — его раскрасили в зелено-черных цветах команды, изобразили быка и сделали надпись «Наш город. Наша команда». Накануне в инстаграме КТТУ сообщили, что трамвай вышел на маршрут. На запуске трамвая присутствовал и символ команды — бык. Он прокатился в вагоне и побывал в роли кондуктора.

18 августа Юга.ру связались с Дмитрием Давыдовым, представителем клуба болельщиков ФК «Краснодар». Он рассказал, что идея возникла еще в январе этого года. Болельщики связались с КТТУ и предложили оформить городской транспорт в цветах команды. В трамвайно-троллейбусном управлении поддержали фанатов и подобрали подходящий для этого трамвай.

«Весь проект выполнен за счет средств болельщиков. Реализовывали его тоже фанаты. Еще нам помог профессиональный дизайнер из Ставропольского края. Все немного затянулось — пока деньги собрали, пока закупились. В итоге проектом занялись в конце июля и нарисовали все за три дня. Потом ждали, когда трамвай приведут в порядок и выпустят», — сказал Дмитрий.