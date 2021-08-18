На Паралимпиаде в Токио выступят 11 участников с Кубани

Краснодарский край, В мире

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Кубанские спортсмены выступят на Паралимпиаде в Токио в девяти видах спорта

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. В пресс-службе администрации края сообщили, что кубанские спортсмены уже отправились на сборы на Дальний Восток. Там они проведут несколько дней для акклиматизации, а потом прибудут на соревнования в Японии.

«В состав сборной России на Паралимпийских играх вошли 11 спортсменов из Краснодарского края. Наши паралимпийцы выступят в 9 видах спорта. Мы желаем им красивой и честной борьбы, ярких побед», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Кубань представят следующие спортсмены:

  • тхэквондо ВТФ-ПОДА — Анна Поддубская из Новороссийска;
  • голбол — Ирина Арестова из Усть-Лабинска;
  • стрельба из лука — Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко из Новороссийска;
  • бочча — Диана Цыплина из Мостовского района;
  • фехтование — Артур Юсупов из Краснодара;
  • пулевая стрельба — Сергей Ночевной из Краснодара;
  • легкая атлетика — Елена Орлова из Приморско-Ахтарского района и Наталия Чебакова из Белореченского района;
  • гребля на байдарка и каноэ — Павел Громов из Краснодара;
  • плавание — Анастасия Шевченко из Анапы.

Ранее Юга.ру писали о том, сколько медалей завоевали кубанские спортсмены на XXXII летних Олимпийских Играх. Редакция представила несколько способов оценить вклад кубанцев в медальную копилку страны.

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