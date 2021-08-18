На Паралимпиаде в Токио выступят 11 участников с Кубани

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. В пресс-службе администрации края сообщили, что кубанские спортсмены уже отправились на сборы на Дальний Восток. Там они проведут несколько дней для акклиматизации, а потом прибудут на соревнования в Японии.

«В состав сборной России на Паралимпийских играх вошли 11 спортсменов из Краснодарского края. Наши паралимпийцы выступят в 9 видах спорта. Мы желаем им красивой и честной борьбы, ярких побед», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.