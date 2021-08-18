На Паралимпиаде в Токио выступят 11 участников с Кубани
Кубанские спортсмены выступят на Паралимпиаде в Токио в девяти видах спорта
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. В пресс-службе администрации края сообщили, что кубанские спортсмены уже отправились на сборы на Дальний Восток. Там они проведут несколько дней для акклиматизации, а потом прибудут на соревнования в Японии.
«В состав сборной России на Паралимпийских играх вошли 11 спортсменов из Краснодарского края. Наши паралимпийцы выступят в 9 видах спорта. Мы желаем им красивой и честной борьбы, ярких побед», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Кубань представят следующие спортсмены:
- тхэквондо ВТФ-ПОДА — Анна Поддубская из Новороссийска;
- голбол — Ирина Арестова из Усть-Лабинска;
- стрельба из лука — Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко из Новороссийска;
- бочча — Диана Цыплина из Мостовского района;
- фехтование — Артур Юсупов из Краснодара;
- пулевая стрельба — Сергей Ночевной из Краснодара;
- легкая атлетика — Елена Орлова из Приморско-Ахтарского района и Наталия Чебакова из Белореченского района;
- гребля на байдарка и каноэ — Павел Громов из Краснодара;
- плавание — Анастасия Шевченко из Анапы.
Ранее Юга.ру писали о том, сколько медалей завоевали кубанские спортсмены на XXXII летних Олимпийских Играх. Редакция представила несколько способов оценить вклад кубанцев в медальную копилку страны.