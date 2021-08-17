17 августа в социальных сетях распространилась информация о водителе из Краснодара, который снимает на видео свою опасную езду по городам региона. Местные жители опасаются за свои жизни и хотят привлечь к этому внимание

«У меня волосы дыбом от одной мысли, что дорогу могут переходить дети или мама с коляской», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Туподар» 17 августа опубликовал сообщение о водителе с Кубани, который ездит по Краснодару и городам региона с превышением скорости. Местные жители считают, что он представляет опасность для окружающих, хотят «поднять шум» и лишить мужчину водительских прав.

Водитель — это краснодарец под псевдонимом Джогер. Он ведет блог в инстаграме и на ютубе, где выкладывает видео, как устраивает гонки и объезжает другие машины опасными маневрами. Все это он делает на высокой скорости — в одном из видео он признался, что средняя скорость составляет 220 км/ч. Судя по его каналу на ютубе, краснодарец занимается опасным вождением уже пять лет.

17 августа Юга.ру спросили у пресс-службы МВД Краснодара, проводится ли проверка в связи с этими видео. Там сообщили, что водитель — 23-летний краснодарец. За период с 2020 по 2021 год в его отношении оформили 41 административное дело, в том числе и за грубые нарушения скоростного режима.

Полиция Краснодара продолжает проверку и по результатам примет решение. ГИБДД Краснодарского края также проводит проверку в отношении водителя.