На Кубани Пенсионный фонд отказал 88% желающих в пособиях на детей

Краснодарский край

Распечатать

17 августа стало известно, что Пенсионный фонд Краснодарского края одобрил только 5,5 тыс. из 45 тыс. заявлений на получение пособий родителям-одиночкам и беременным

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин предложил ввести пособия для беременных, вставших на учет в ранние сроки, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

На эти цели правительство выделило более 46 млрд рублей. Подать заявление на выплаты можно с 1 июля, в том числе через сайт госуслуг.

На Кубани размер пособия для беременных составляет 6 тыс. 149 рублей, для родителей-одиночек — 5 тыс. 557 рублей.

Всего в регионе было подано свыше 45 тыс. заявлений на выплаты. Из них Пенсионный фонд одобрил только 5,5 тыс., сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

В основном отказывают из-за ошибок в заявлениях и тем, чей доход превышает минимальный. Также выплаты нельзя получить в случае, если есть два и более автомобилей, две и более жилплощади, если беременная встала на учет после 12-й недели.

Читайте также:

Кроме того, пособия не выплатят, если на момент вступления закона в силу, ребенку исполнилось 17 лет.

В ведомстве отметили, что сотрудники ПФР обязаны проверить информацию по каждому заявлению, прежде чем вынести решение. Для этого специалисты направляют запросы в другие ведомства, такие как МВД, ФНС, ФСС, медицинские учреждения, ЗАГС и Росреестр. В случае, когда ответ задерживают, срок рассмотрений заявления продлевают еще на 20 рабочих дней.

Деньги Дети Пенсионный фонд

Новости

В Краснодаре отключили свет в Карасунском округе
В Краснодаре в выходные частично закроют проезд по двум улицам из-за строительства газопровода
Власти Кубани рассказали, как пострадавшим от наводнения получить компенсации
На Кубани Пенсионный фонд отказал 88% желающих в пособиях на детей
Под Краснодаром обвалился потолок в многоквартирном доме, где 8 лет нет газа и воды. СК начал проверку
Из аэропорта Геленджика запустили автобусы в Анапу и Новороссийск

Лента новостей

«Сливки современной архитектуры»
Вчера, 11:58
«Сливки современной архитектуры»
Архитектор показал новый стадион Галицкого изнутри
Красно- и белодарский край
10 августа, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
Зачем ехать на отдых в Сириус?
13 августа, 11:13 Партнерский
Зачем ехать на отдых в Сириус?
Мы знаем ответ

Реклама на портале