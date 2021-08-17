Из аэропорта Геленджика запустили автобусы в Анапу и Новороссийск

Краснодарский край

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С 17 августа из геленджикского аэропорта до Анапы и Новороссийска можно доехать на автоэкспрессе

Автобус отправляется от остановки на привокзальной площади аэропорта пять раз в день. Перевозят пассажиров на микроавтобусах Black Sea Bus вместимостью 17 человек.

Генеральный директор аэропорта Иван Таранченко рассказал, что это будет способствовать расширению транспортной доступности аэропорта Геленджика.

«Примерно 20% пассажиров аэропорта по прилете отправляются на отдых в поселки Геленджикского района, еще часть в Новороссийск. Также часть пассажиров, отдыхающих в Геленджике, прилетают в аэропорт Анапы и затем едут на курорт на автобусах и такси. Автобусное сообщение позволит пассажирам с комфортом добраться до Новороссийска и Анапы, а те, кто вылетают — смогут с максимальным удобством продумать маршрут прибытия в аэропорт», — сказал Таранченко.

Также он отметил, что в следующем курортном сезоне аэропорт планирует расширить количество маршрутов.

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Автобус отправляется в 11:00, 13:30, 16:00, 18:30 и 21:00. В Новороссийск автобусы прибывают в 11:50, 14:20, 16:50, 19:20 и 21:50 соответственно; в Анапу — в 13:10, 15:40, 18:10 и 20:40. Рейс в 21:00 осуществляется только до Новороссийска, уточнили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Ранее Юга.ру писали, что автобусы пустили из аэропорта Краснодара на Черноморское побережье. Рейсы ежедневно отправляются из Краснодара в Анапу, Геленджик, Ейск и Тамань.

Анапа Аэропорты Геленджик Новороссийск

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