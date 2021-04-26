Из аэропорта Краснодара пустят автобусы на курорты Черноморского побережья

В аэропорту Краснодара 26 апреля анонсировали запуск автобусов на курорты Чёрного и Азовского морей

В Международном аэропорту Краснодара введут единый стыковочный билет, который позволит без остановок добраться до Анапы, Ейска, Геленджика и поселка Тамань. Пассажиры смогут доехать до конечной точки маршрута без поиска попутного транспорта и лишнего трафика по городу. Автобус будет ежедневно отправляться от остановки напротив выхода из зоны «Прилет» терминала внутренних линий.

Рейсы из Краснодара в Геленджик и Анапу будут ежедневно отправляться в 9:00, 13:00 и 20:30, в обратном направлении — в 13:00, 17:00 и 1:30. С 1 июня откроются еще два направления к побережью Кубани: автобус в Ейск будет стартовать в 20:00, обратный рейс — в 1:00. Выезд из Краснодара в Тамань — в 10:00, обратно — в 15:00.

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Все рейсы состыкованы с временем прилета самолетов. В дальнейшем планируется увеличить количество поездок. Продажи билетов в Анапу и Геленджик уже открылись, сообщили 26 апреля в Международном аэропорту Краснодара. Оформить единый билет на самолет и автобус можно в авиакассах и самостоятельно на сайте Ozon.Travel.