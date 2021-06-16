Через центр Сочи до аэропорта ночью будут ходить автобусы

В пресс-службе мэрии сообщили, что два автобуса в тестовом режиме будут курсировать по маршруту «Ж/д вокзал — Олимпийский парк — «Сочи Парк» — Аэропорт — Сочи».

Так, начиная с полуночи автобус № 57 будет ходить по маршруту каждые два часа. А автобус № 105э «Аэропорт — Сочи» будет проходить через центр города каждый час.