Через центр Сочи до аэропорта ночью будут ходить автобусы
С 16 июня в Сочи запустят ночные автобусы
В пресс-службе мэрии сообщили, что два автобуса в тестовом режиме будут курсировать по маршруту «Ж/д вокзал — Олимпийский парк — «Сочи Парк» — Аэропорт — Сочи».
Так, начиная с полуночи автобус № 57 будет ходить по маршруту каждые два часа. А автобус № 105э «Аэропорт — Сочи» будет проходить через центр города каждый час.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин отметил, что при повышенном спросе власти будут рассматривать и другие направления в сети ночного транспорта.
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