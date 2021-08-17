В краевом Оперштабе опровергли информацию о прорыве дамбы под Новороссийском

Кубанский Оперштаб 16 августа сообщил, что информация о прорыве дамбы в Раевской – фейк

В социальных сетях распространилась информация о том, что в станице Раевской около Новороссийска прорвало дамбу и вода идет в сторону Анапы.

Вечером 16 августа в телеграмекраевого Оперштаба сообщили, что это ложная информация.

Там отметили, что в Раевской из-за сильных дождей наполнилась река Маскага. «Лишняя» вода оттуда уходит в русле реки Анапка, а затем в море.