В краевом Оперштабе опровергли информацию о прорыве дамбы под Новороссийском
Кубанский Оперштаб 16 августа сообщил, что информация о прорыве дамбы в Раевской – фейк
В социальных сетях распространилась информация о том, что в станице Раевской около Новороссийска прорвало дамбу и вода идет в сторону Анапы.
Вечером 16 августа в телеграмекраевого Оперштаба сообщили, что это ложная информация.
Там отметили, что в Раевской из-за сильных дождей наполнилась река Маскага. «Лишняя» вода оттуда уходит в русле реки Анапка, а затем в море.
Также в Оперштабе добавили, что дамбы там не существует с 2015 года.
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