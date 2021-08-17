В краевом Оперштабе опровергли информацию о прорыве дамбы под Новороссийском

Краснодарский край

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Кубанский Оперштаб 16 августа сообщил, что информация о прорыве дамбы в Раевской – фейк

В социальных сетях распространилась информация о том, что в станице Раевской около Новороссийска прорвало дамбу и вода идет в сторону Анапы. 

Вечером 16 августа в телеграмекраевого Оперштаба сообщили, что это ложная информация. 

Там отметили, что в Раевской из-за сильных дождей наполнилась река Маскага. «Лишняя» вода оттуда уходит в русле реки Анапка, а затем в море.

Также в Оперштабе добавили, что дамбы там не существует с 2015 года.

Анапа Наводнения

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В краевом Оперштабе опровергли информацию о прорыве дамбы под Новороссийском
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