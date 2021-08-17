Нефтяное пятно в море около Новороссийска больше не видно со спутников

В РАН 16 августа рассказали, почему нефтяное пятно в море около Новороссийска больше не видно с орбиты

Напомним, 7 августа в акватории Черного моря произошел выброс нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). ЧП случилось в 6 км от берега Новороссийска. В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения — 200 кв. метров.

10 августа пресс-служба Института космических исследований РАН сообщила, что 8 августа в 18:20 сотрудники Института океанологии РАН получили радиолокационный снимок спутника Sentinel-1.

Разлив нефти оказался гораздо масштабнее — площадь нефтяного загрязнения составила почти 80 кв. км. Это в 400 тыс. раз больше заявленного пресс-службой КТК. Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.

Из-за разлива нефти в Генпрокуратуре РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). Затем СК переквалифицировал уголовное дело по ч. 2 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде)