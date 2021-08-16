В Горячем Ключе утонул семилетний мальчик

16 августа в Горячем Ключе утонул ребенок во время купания в реке Псекупс. Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии

Днем 16 августа в паблике «Горячий Ключ Онлайн» появилась информация о том, что в Горячем Ключе утонул 7-летний мальчик во время купания в реке Псекупс. Трагедия произошла в районе улицы Революции. Мальчик был на реке со своей сестрой и без родителей.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что следователь Горячеключевского отделения прибыл на место происшествия для проведения осмотра и выяснения обстоятельств гибели ребенка.

Юга.ру писали о случаях гибели на водоемах Кубани. Так, 23 июля в станице Отрадненской утонул 9-летний ребенок. 28 июля в Каневской 11-летний мальчик нырнул в воду и погиб. 4 августа в Славянске-на-Кубани подросток пропал во время купания, но позже спасатели обнаружили его тело.