На Кубани возбудили уголовные дела из-за получения взяток сотрудниками Роспотребнадзора
16 августа стало известно о новых уголовных эпизодах в деле о взяточничестве в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю
Напомним, в марте прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. Во время обысков у начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей. Позже Следственный комитет сообщил, что сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки. В июле Балаеву уволили в связи с «утратой доверия».
16 августа стало известно, что в рамках расследования дела о взятках в Роспотребнадзоре возбудили еще несколько уголовных дел.
Следствие выявило новые факты получения взяток со стороны сотрудников Роспотребнадзора. В отношении заместителя начальника отдела надзора за питанием населения и трех специалистов-экспертов возбудили дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие).
По данным следствия, в марте 2021 года сотрудники отдела получили взятку в размере 150 тыс. рублей от представителей юридических лиц за непринятие мер при проверке на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В том же месяце другие сотрудники получили взятку в 100 тыс. рублей от представителя юридического лица за непривлечение другого юрлица к административной ответственности из-за нарушений на предприятии. В отношении давшего взятку также возбуждено дело по с. 291 УК РФ (Дача взятки). Все эти эпизоды объединены в одно производство.
Сейчас все подозреваемые уволены из Роспотребнадзора. Рассматривается вопрос об их мере пресечения, а начальница отдела все еще находится под стражей, сообщили в пресс-службе СК по краю.
Расследование дела продолжается.