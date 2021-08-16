На Кубани возбудили уголовные дела из-за получения взяток сотрудниками Роспотребнадзора

Краснодарский край

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16 августа стало известно о новых уголовных эпизодах в деле о взяточничестве в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю

Напомним, в марте прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. Во время обысков у начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей. Позже Следственный комитет сообщил, что сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки. В июле Балаеву уволили в связи с «утратой доверия».

16 августа стало известно, что в рамках расследования дела о взятках в Роспотребнадзоре возбудили еще несколько уголовных дел.

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Следствие выявило новые факты получения взяток со стороны сотрудников Роспотребнадзора. В отношении заместителя начальника отдела надзора за питанием населения и трех специалистов-экспертов возбудили дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие).

По данным следствия, в марте 2021 года сотрудники отдела получили взятку в размере 150 тыс. рублей от представителей юридических лиц за непринятие мер при проверке на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В том же месяце другие сотрудники получили взятку в 100 тыс. рублей от представителя юридического лица за непривлечение другого юрлица к административной ответственности из-за нарушений на предприятии. В отношении давшего взятку также возбуждено дело по с. 291 УК РФ (Дача взятки). Все эти эпизоды объединены в одно производство.

Сейчас все подозреваемые уволены из Роспотребнадзора. Рассматривается вопрос об их мере пресечения, а начальница отдела все еще находится под стражей, сообщили в пресс-службе СК по краю.

Расследование дела продолжается.

Взятка Деньги Краснодар Роспотребнадзор Следственный комитет

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