На Кубани возбудили уголовные дела из-за получения взяток сотрудниками Роспотребнадзора

16 августа стало известно о новых уголовных эпизодах в деле о взяточничестве в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю

Напомним, в марте прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. Во время обысков у начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей. Позже Следственный комитет сообщил, что сотрудники кубанского Роспотребнадзора систематически получали взятки. В июле Балаеву уволили в связи с «утратой доверия».

16 августа стало известно, что в рамках расследования дела о взятках в Роспотребнадзоре возбудили еще несколько уголовных дел.