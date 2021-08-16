В Краснодаре линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов

С учетом требований Роспотребнадзора, в больших школах 1 сентября проведут несколько линеек

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности на Кубани до 1 октября. Согласно ему, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции, а предприниматели и организации должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников заведений и посетителей.

В пресс-службе мэрии Краснодара 16 августа сообщили, что по требованиям Роспотребнадзора в городе линейки 1 сентября пройдут только для 1, 9 и 11 классов. В больших школах линеек будет несколько.

В 2021 году в Краснодаре за парты сядут около 5 тыс. первоклассников. Всего в школы кубанской столицы пойдут 164 тыс. учеников.