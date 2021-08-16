В Геленджике выпали осадки в четыре раза выше месячной нормы

Краснодарский край

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В Геленджике 15 августа включили сирены из-за угрозы подтопления

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В 11 муниципалитетах края вводили режим ЧС,  а в Анапе закрыли участки краевых и федеральных дорог.

Вечером 15 августа мэр Геленджика Алексей Богодидистов сообщил в своем телеграме, что за несколько часов в городе выпало 60 мм осадков. Это почти в 4 раза больше месячной нормы.

Из-за непогоды в городе включили сирены, чтобы предупредить жителей об угрозе подтопления. Во избежание несчастных случаев в центральной части Геленджика отключили электричество и подогнали спецтехнику. Как только ливень закончился, начали смывать грязь и убирать мусор.

«Хочу всех успокоить: ничего страшного не произошло, продолжаем мониторить ситуацию в разных районах муниципалитета. Контроль за погодными условиями не ослабевает», — написал Богодистов.

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