В Геленджике выпали осадки в четыре раза выше месячной нормы

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон . В 11 муниципалитетах края вводили режим ЧС, а в Анапе закрыли участки краевых и федеральных дорог.

Вечером 15 августа мэр Геленджика Алексей Богодидистов сообщил в своем телеграме, что за несколько часов в городе выпало 60 мм осадков. Это почти в 4 раза больше месячной нормы.

Из-за непогоды в городе включили сирены, чтобы предупредить жителей об угрозе подтопления. Во избежание несчастных случаев в центральной части Геленджика отключили электричество и подогнали спецтехнику. Как только ливень закончился, начали смывать грязь и убирать мусор.

«Хочу всех успокоить: ничего страшного не произошло, продолжаем мониторить ситуацию в разных районах муниципалитета. Контроль за погодными условиями не ослабевает», — написал Богодистов.