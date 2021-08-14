Напомним, из-за сильных ливней 14 августа в районе Анапы затопило участки трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Движение на них временно закрыли.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что движение в районе 55 километра трассы А-290 планируют восстановить до конца суток. Ситуация там является наиболее сложной.

В период с 13:00 по 00:00 часов 13 августа в том районе выпало 117 мм осадков. В результате затопило участок трассы А-290 на территории строительства обхода в Анапе в районе строящейся развязки вблизи поселка Пятихатки и села Цибанобалка. Из-за выхода из берегов реки Можепсин там размыло 40 метров дороги.

ГИБДД перенаправляет транспорт с этого участка на региональную трассу. Объезд в аэропорт и обратно осуществляется через село Витязево.