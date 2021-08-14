Восстановить движение на трассе А-290 в районе Анапы планируют до конца суток
Дорожники пообещали восстановить размытый участок федеральной трассы в районе Анапы до конца суток 14 августа
Напомним, из-за сильных ливней 14 августа в районе Анапы затопило участки трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Движение на них временно закрыли.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что движение в районе 55 километра трассы А-290 планируют восстановить до конца суток. Ситуация там является наиболее сложной.
В период с 13:00 по 00:00 часов 13 августа в том районе выпало 117 мм осадков. В результате затопило участок трассы А-290 на территории строительства обхода в Анапе в районе строящейся развязки вблизи поселка Пятихатки и села Цибанобалка. Из-за выхода из берегов реки Можепсин там размыло 40 метров дороги.
ГИБДД перенаправляет транспорт с этого участка на региональную трассу. Объезд в аэропорт и обратно осуществляется через село Витязево.
С утра 14 августа там начали строить временную объездную дорогу. В настоящее время в ликвидации последствия стихии задействован 31 человек и 19 единиц спецтехники.
С 13:30 14 августа восстановлено движение на 65-м километре трассы А-290. Сейчас там спецтехникой дорожники откачивают воду из канав и с проезжей части. Работы проводят совместно с МЧС.
На 92-м километре автодороги А-290 движение восстановили в 16:00 13 августа. Там дорогу временно закрывали из-за схода селя на проезжую часть.