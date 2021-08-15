В Краснодарском крае со 9 по 15 августа зарегистрировали 1 тыс. 791 случаев COVID-19 и 233 смерти. Сравнили эти цифры с предыдущей неделей

Всю неделю на Кубани фиксировалось снижение случаев заболевания коронавирусом. Максимум был 9 августа — 260 положительных тестов.

После этого каждый день количество случаев COVID-19 снижалось и 12 августа оперштаб сообщил о 254 инфицированных. К 14 августа число заболевших увеличилось на три, но уже на следующий день заболеваемость снова упала и составила 252 случая — минимум за неделю. Итого, за неделю с 9 по 15 августа в Краснодарском крае зафиксировали 1 тыс. 791 случай COVID-19. Это ниже показателей прошлой недели — тогда заболевание подтвердили у 1 тыс. 825 человек.

Число летальных случаев всю эту неделю варьировалось в пределах 32-34. 9-го, 10-го и 11-го августа умерли 32, 33 и 34 человека. 12-го августа число погибших уменьшилось до 32, но на следующий день снова вернулось к 33. 15-го снова августа зафиксировали 35 смертей. Официально за неделю в регионе скончались 233 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это всего на 1 смерть меньше, чем на прошлой неделе.