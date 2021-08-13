В краснодарский офис «Магнита» не пустили сотрудников ФАС с проверкой

13 августа сотрудников ФАС не пустили в краснодарский офис «Магнита». Представителям антимонопольной службы удалось попасть внутрь только после составления протокола

Представителей службы не пустили в здание — охранник бизнес-центра преградил проход и сказал, что вход возможен только по пропускам или если сотрудников ФАС встретит кто-то из «Магнита».

13 августа в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы сообщили, что сотрудники ФАС пришли в офис АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») для проведения антикартельной проверки. Поводом послужили обращения от граждан о росте цен на социально-значимые товары.

«У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов», — сообщили в пресс-службе ФАС.

После этого сотрудники антимонопольной службы вызвали на место полицию. В пресс-службе ведомства отметили, что проверки в других торговых сетях идут в штатном режиме.

В итоге, в офис «Магнита» сотрудников службы пустили, но только после составления протокола о препятствии проверке.

Портал 93.ru обратился в пресс-службу «Магнита» за комментариям. Журналисту подтвердили, что ФАС проводит внеплановую проверку, но по словам представителя компании, ритейлер активно сотрудничает с представителями службы.