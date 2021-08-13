Премьер-министр Адыгеи обсудил темпы газификации региона
На заседании 13 августа власти Адыгеи пообещали обеспечить газом домовладения в регионе до 2022 года
13 августа премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов провел заседание штаба по газификации республики.
В рамках бесплатной догазификации газом обеспечат около 16,8 тыс. домовладений до 2022 года. По оценкам специалистов, на это потребуется 4 млрд. рублей.
Митрофанов отметил, что по возможности газ будет проводиться до границ участок в уже газифицированные населенные пункты. Также нужно провести работы с населением и напомнить о сроках подготовки домовладений к подключению к газовым сетям. Работа над газификацией под контролем главы республики Мурата Кумпилова.
На сегодня во всех муниципалитетах Адыгеи созданы штабы по социальной газификации. Районные администрации занимаются инвентаризацией негазифицированных домов и ведут обходы для составления реестра участников программы. По словам гендиректора АО «Газпром газораспределение Майкоп», сейчас в работе находится около 650 заявок.