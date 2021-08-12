Глава Адыгеи проверил ход ремонта и строительства объектов в регионе

Сначала глава Адыгеи проверил ход работ в сельском доме культуры в поселке Прикубанский. Здание было построено в 60-х годах и давно нуждалось в ремонте. В доме культуры уже установили новые окна, кровлю, провели монтаж отопления, электропроводки, водоснабжения. Капитальный ремонт завершен на 85%. Представители фирмы-подрядчика заверили, что работы выполнят в срок к 1 сентября.

Далее Кумпилов оценил ход строительства здания дома культуры в ауле Псейтук. Прежний ДК был снесен из-за плохого состояния в 2004 года, но в этом году началось строительство нового помещения — на эти цели выделили 40 млн рублей. На сегодня строители начали возведение фундамента и стен одноэтажного здания площадью почти 700 м². В ДК будет зрительный зал на 250 мест, сцена с подвесным экраном и почтовое отделение. Объект обещают сдать к 30 ноября.

Также Мурат Кумпилов осмотрел ход капремонта средней школы №5 в поселке Яблоновский. С 2017 года школа является республиканской инновационной площадкой по воспитательной работе. Из-за этого на капитальный ремонт направили около 37 млн рублей.

Сейчас идут работы по замене дверей и окон, а также внутренняя и внешняя отделка здания. В дальнейшем строители проведут монтаж систем отопления, электропроводки, водоотведения, водоснабжения и видеонаблюдения. Ремонт планируется закончить к сентябрю этого года.

Глава Адыгеи поручил проконтролировать качество и сроки выполнения работ, чтобы к новому учебному году начался образовательный процесс.