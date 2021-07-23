Глава Адыгеи проверил результаты капремонта Пушкинского народного дома

Адыгея

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23 июля Мурат Кумпилов проинспектировал ход ремонта театра в Майкопе и выполнение поручений, которые он дал во время прошлого визита

Напомним, в 2020 году на восстановление Пушкинского народного дома выделили 162 млн рублей, после чего в здании начался ремонт. 7 апреля Мурат Кумпилов посетил Пушкинский народный дом и дал ряд указаний. 

23 июля Мурат Кумпилов приехал в Пушкинский народный дом, чтобы проверить ход капитального ремонта. 

На данный момент строители завершили монтаж системы водоснабжения, часть реставрационных работ и заменили оконные блоки. Началась установка входных дверей. В процессе штукатурные работы, ремонт лестницы, монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и инженерных коммуникаций.

В зрительном зале на 306 мест уже завершена реставрация лепнины. В ближайшее время заменят люстры и электропроводку. Также подготовлены материалы для покрытия сцены и уже установлены механизмы для движения декораций. 

На контроле создание доступной среды для людей с инвалидностью. 

Глава Адыгеи также отметил, что главная цель реставрации — это создание современных условий для совершенствования театральных коллективов. 

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«Пушкинский народный дом — особый объект. С ним связана история становления и развития театральной деятельности в республике. Здание театра всегда было не только украшением Майкопа, но и одним из основных центров культурной и духовной жизни региона, объединяющим большое число талантливых людей. Важно сохранить этот уникальный памятник архитектуры», — отметил Мурат Кумпилов.

В Пушкинском доме располагаются две театральные труппы — Русский драмтеатр имени Пушкина и Национальный театр Адыгеи имени Цея. К открытию обновленного здания они готовят премьерные показы, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

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