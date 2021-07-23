Глава Адыгеи проверил результаты капремонта Пушкинского народного дома

23 июля Мурат Кумпилов проинспектировал ход ремонта театра в Майкопе и выполнение поручений, которые он дал во время прошлого визита

Напомним, в 2020 году на восстановление Пушкинского народного дома выделили 162 млн рублей, после чего в здании начался ремонт. 7 апреля Мурат Кумпилов посетил Пушкинский народный дом и дал ряд указаний. 23 июля Мурат Кумпилов приехал в Пушкинский народный дом, чтобы проверить ход капитального ремонта. На данный момент строители завершили монтаж системы водоснабжения, часть реставрационных работ и заменили оконные блоки. Началась установка входных дверей. В процессе штукатурные работы, ремонт лестницы, монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и инженерных коммуникаций.

В зрительном зале на 306 мест уже завершена реставрация лепнины. В ближайшее время заменят люстры и электропроводку. Также подготовлены материалы для покрытия сцены и уже установлены механизмы для движения декораций. На контроле создание доступной среды для людей с инвалидностью. Глава Адыгеи также отметил, что главная цель реставрации — это создание современных условий для совершенствования театральных коллективов.

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