В четырех домах культуры Адыгеи сделали капремонт

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с результатами капремонта домов культуры в Шовгеновском районе

В домах культуры в хуторе Тихонов и поселке Зарево заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна и двери, подвели природный газ к котельной. Также выполнили внутреннюю отделку здания, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Всего ремонт сделали в четырех районных ДК.

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Кроме того, в Доме культуры в ауле Мамхег установили системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и обеспечили условия для людей с ограниченными возможностями.

Кумпилов подчеркнул, что модернизированные дома культуры должны стать центрами притяжения людей. «Для этого необходимо как постоянное повышение профессионального мастерства культработников, так и поддержка креативных идей, использование новых форматов работы, доступных и интересных населению», — прокомментировал глава республики.