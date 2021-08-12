На Кубани пройдут концерты арт-группы SOPRANO Михаила Турецкого

Партнерский Краснодарский край

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В августе женская группа SOPRANO выступит в городах Краснодарского края с необычной участницей - Бабой Ягой

16 августа в Геленджике пройдет концерт коллектива SOPRANO Михаила Турецкого. Участницы коллектива исполнят песни с нового диска «10», а также джаз, фолк и хиты мировой классики. 

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры и бренда BY. Гостей ждет особенное шоу: к солисткам SOPRANO присоединится Баба Яга — она напомнит зрителям о русских традициях и тоже исполнит песню.

Стать зрителем шоу можно на следующих концертах SOPRANO:

  • 16 августа — Геленджик, КЗ «Метрополь», 20:00 
  • 17 августа — Туапсе, Городской Дворец Культуры, 19:00
  • 18 августа — Новороссийск, Городской театр, 19:30
  • 19 августа — Сочи, Зимний театр, 20:00 
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