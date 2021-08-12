На Кубани пройдут концерты арт-группы SOPRANO Михаила Турецкого

В августе женская группа SOPRANO выступит в городах Краснодарского края с необычной участницей - Бабой Ягой

16 августа в Геленджике пройдет концерт коллектива SOPRANO Михаила Турецкого. Участницы коллектива исполнят песни с нового диска «10», а также джаз, фолк и хиты мировой классики.

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры и бренда BY. Гостей ждет особенное шоу: к солисткам SOPRANO присоединится Баба Яга — она напомнит зрителям о русских традициях и тоже исполнит песню.