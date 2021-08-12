На Кубани пройдут концерты арт-группы SOPRANO Михаила Турецкого
Партнерский Краснодарский край
В августе женская группа SOPRANO выступит в городах Краснодарского края с необычной участницей - Бабой Ягой
16 августа в Геленджике пройдет концерт коллектива SOPRANO Михаила Турецкого. Участницы коллектива исполнят песни с нового диска «10», а также джаз, фолк и хиты мировой классики.
Концерт состоится при поддержке Министерства культуры и бренда BY. Гостей ждет особенное шоу: к солисткам SOPRANO присоединится Баба Яга — она напомнит зрителям о русских традициях и тоже исполнит песню.
Стать зрителем шоу можно на следующих концертах SOPRANO:
- 16 августа — Геленджик, КЗ «Метрополь», 20:00
- 17 августа — Туапсе, Городской Дворец Культуры, 19:00
- 18 августа — Новороссийск, Городской театр, 19:30
- 19 августа — Сочи, Зимний театр, 20:00