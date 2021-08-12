Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 12 августа

Фантастический боевик «Главный герой» (16+) рассказывает о сотруднике банка, который однажды узнает, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры.

Триллер с элементами хоррора «Не дыши 2» (18+) — продолжение истории о старике Нормане, который живет в заброшенном районе Детройта. После событий первой части он обрел покой, но прошлое напомнит о себе.

Главный герой драматического мюзикла «Аннетт» (18+) — стендап-комик, он теряет свою жену, оперную певицу. Вскоре у его двухлетней дочери обнаруживается необычный дар.

Триллер «Ночь страха. Противостояние» (18+) повествует о Коре Фишер, которая приходит в себя в больнице и понимает, что не помнит последние десять лет.

С 14 августа в прокат выходит анимация «Босс-молокосос 2» (6+). Девочка Тина — агент компании BabyCorp. Вместе с папой и дядей она будет противостоять доктору Эрвину Армстронгу, который выращивает целую армию злобных малышей.