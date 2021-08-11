У восьмилетнего Тёмы из Тимашевска тяжелая потеря слуха. Как можно помочь?
9 августа благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Тёмы Беляка из Тимашевска. Ему нужны сверхмощные слуховые аппараты, чтобы учиться в школе
Мама мальчика рассказала, что сын не прошел проверку слуха еще в роддоме, но диагноз «тугоухость 2-й степени» поставили только в год. Лечения мальчику не назначили, потому что считалось, что имеющегося слуха хватит для развития речи. Но речь у Тёмы не развивалась, и мальчик обходился жестами и мимикой.
Тогда родители обратились в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, где мальчику диагностировали двустороннюю тугоухость 3–4 степени. Врачи рекомендовали срочно купить сыну слуховые аппараты.
За полтора месяца с аппаратами Тёма начал говорить, но в шесть лет заболел сальмонеллезом, а к нему добавилось осложнение в виде полиартрита. Родителям пришлось бросить все силы на лечение.
Семья переехала на юг, здесь Тёма чувствует себя лучше. Сейчас он окончил первый класс специализированной школы и занимается плаванием. Но срок действия старых слуховых аппаратов подошел к концу, а без этого обучение в школе невозможно. Сурдолог подобрала новые сверхмощные аппараты, но за государственный счет их не предоставляют. Для семьи такая сумма неподъемна.
Всего на покупку новых слуховых аппаратов нужно 169 тыс. 439 рублей.
Как помочь Тёме?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тёма Беляк);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Тёме и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.