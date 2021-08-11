9 августа благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Тёмы Беляка из Тимашевска. Ему нужны сверхмощные слуховые аппараты, чтобы учиться в школе

Мама мальчика рассказала, что сын не прошел проверку слуха еще в роддоме, но диагноз «тугоухость 2-й степени» поставили только в год. Лечения мальчику не назначили, потому что считалось, что имеющегося слуха хватит для развития речи. Но речь у Тёмы не развивалась, и мальчик обходился жестами и мимикой.

Тогда родители обратились в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, где мальчику диагностировали двустороннюю тугоухость 3–4 степени. Врачи рекомендовали срочно купить сыну слуховые аппараты.

За полтора месяца с аппаратами Тёма начал говорить, но в шесть лет заболел сальмонеллезом, а к нему добавилось осложнение в виде полиартрита. Родителям пришлось бросить все силы на лечение.

Семья переехала на юг, здесь Тёма чувствует себя лучше. Сейчас он окончил первый класс специализированной школы и занимается плаванием. Но срок действия старых слуховых аппаратов подошел к концу, а без этого обучение в школе невозможно. Сурдолог подобрала новые сверхмощные аппараты, но за государственный счет их не предоставляют. Для семьи такая сумма неподъемна.