В ходе проверки выяснилось, что жители сёла Красная Воля и Хлебороб Адлерского района долгое время получали только техническую воду, непригодную для питья. Водоснабжением населенных пунктов занимается МУП Сочи «Водоканал», и такое качество воды нарушает закон о водоснабжении и водоотведении.