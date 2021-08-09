В двух сёлах Сочи жители получали только техническую воду. Суд обязал чиновников исправить ситуацию

Краснодарский край

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9 августа суд обязал администрацию Сочи обеспечить сёла Красная Воля и Хлебороб питьевой водой

Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку исполнения закона об организации водоснабжения в удаленных сёлах. 

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В ходе проверки выяснилось, что жители сёла Красная Воля и Хлебороб Адлерского района долгое время получали только техническую воду, непригодную для питья. Водоснабжением населенных пунктов занимается МУП Сочи «Водоканал», и такое качество воды нарушает закон о водоснабжении и водоотведении.

Прокурор обратился в суд с иском на администрацию Сочи с требованием проведения питьевого водоснабжения в указанные сёла. Населенные пункты должны включить в муниципальную программу и провести жителям воду до 31 декабря 2022 года. 

9 августа суд удовлетворил требования. Исполнение решения контролирует прокуратура Адлерского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре жители ФМР месяц жили без горячей воды из-за долгов «АТЭК».

Водоснабжение Прокуратура Сочи Суд

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В двух сёлах Сочи жители получали только техническую воду. Суд обязал чиновников исправить ситуацию
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