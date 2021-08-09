На Кубани нашли мертвой девочку, которая больше полугода назад ушла из дома
9 августа волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подтвердили информацию о смерти девочки
Напомним, 14-летняя Виктория Костенко пропала 24 января 2021 года. Она ушла из дома в станице Новомышастовской и не вернулась. По факту исчезновения межрайонный отдел СКР по краю начал доследственную проверку.
Поисками девочки занимались поисковые группы, сотрудники следкома, полиции и военные. 22 июля во время розыска в районе станицы Новомышастовской нашли женский скелетированный труп. Следователи отправили останки на экспертизу.
9 августа паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщил о том, что девочку нашли погибшей. Источники «Голоса правды» рассказали, что пришли результаты экспертизы останков — они действительно принадлежат пропавшей.
Напомним, на Кубани ищут двух подростков, пропавших в Северском районе.