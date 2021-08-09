Напомним, 14-летняя Виктория Костенко пропала 24 января 2021 года. Она ушла из дома в станице Новомышастовской и не вернулась. По факту исчезновения межрайонный отдел СКР по краю начал доследственную проверку.

Поисками девочки занимались поисковые группы, сотрудники следкома, полиции и военные. 22 июля во время розыска в районе станицы Новомышастовской нашли женский скелетированный труп. Следователи отправили останки на экспертизу.

9 августа паблик поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщил о том, что девочку нашли погибшей. Источники «Голоса правды» рассказали, что пришли результаты экспертизы останков — они действительно принадлежат пропавшей.

Напомним, на Кубани ищут двух подростков, пропавших в Северском районе.